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17:43 (мск), источник: ТАСС

Горячкина сыграла вничью с Цзюй Вэньцзюнь в первой партии матча за шахматную корону

ШАНХАЙ, 5 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в первой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В начале встречи по символическому ходу сделали президент Федерации шахмат Китая Е Цзянcхуань и генеральный консул РФ в Шанхае Александр Шманевский.

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Вторая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в понедельник, россиянка сыграет черными фигурами. Во вторник у спортсменок будет выходной.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк — в 2008—2010 годах, в 2008 году она победила на турнире по нокаут-системе в Нальчике.

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