Призовой фонд чемпионата Казахстана по шахматам среди участников до 18 лет составил два миллиона тенге

Шахматисты в шести возрастных категориях поборются за призовой фонд в два миллиона тенге.

«Чемпионат Казахстана до 18 лет в этом году стал самым масштабным шахматным мероприятием в стране — 860 шахматистов сейчас борются за звание чемпиона. Вдвойне приятно, что первый турнир нового года будет именно юношеским — искренние детские улыбки будут хорошим началом для старта сезона», — говорит вице-президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Еркин Исраилов.

Чемпионат продлится до 17 января. Денежные призы и медали будут разделены между первыми тремя местами в каждой возрастной категории классики, рапида и блица. Кроме этого, победители классики получат путевку на международные чемпионаты.

«Победители турнира в категориях 8−18 в классике смогут принять участие в чемпионате мира 2020 года, а серебряные призеры получат путевку на чемпионат Азии», — подытожила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.