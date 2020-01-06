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6 января, источник: Vesti.kz

Призовой фонд чемпионата Казахстана по шахматам среди участников до 18 лет составил два миллиона тенге

Сегодня, 6 января, в Алматы стартовал чемпионат Казахстана среди юношей и девушек до 18 лет, сообщает пресс-служба Федерации.

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Шахматисты в шести возрастных категориях поборются за призовой фонд в два миллиона тенге.

«Чемпионат Казахстана до 18 лет в этом году стал самым масштабным шахматным мероприятием в стране — 860 шахматистов сейчас борются за звание чемпиона. Вдвойне приятно, что первый турнир нового года будет именно юношеским — искренние детские улыбки будут хорошим началом для старта сезона», — говорит вице-президент Казахстанской федерации шахмат (КФШ) Еркин Исраилов.

Чемпионат продлится до 17 января. Денежные призы и медали будут разделены между первыми тремя местами в каждой возрастной категории классики, рапида и блица. Кроме этого, победители классики получат путевку на международные чемпионаты.

«Победители турнира в категориях 8−18 в классике смогут принять участие в чемпионате мира 2020 года, а серебряные призеры получат путевку на чемпионат Азии», — подытожила исполнительный директор КФШ Ирина Грищенко.

Юноши и девушки сойдутся в партиях по классике, рапиду и блицу. Соревнование пройдет по швейцарской системе в девять раундов.

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