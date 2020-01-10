Чемпион мира по шахматам указал на ошибку Гитлера и Наполеона в войнах с Россией

Источник: РИА "Новости"

«Очевидно, чему можно научиться у этих парней [Гитлера и Наполеона], так это не ходить в Россию зимой, и вот я здесь», — указал Карлсен, давший интервью в декабре в Москве.

Кроме того, норвежский шахматист рассказал, что многому научился у российского гроссмейстера Гарри Каспарова, который в 2009-м был его тренером.

Однако самым сильным соперником в своей карьере Карлсен назвал индийца Вишванатана Ананда, с которым он встретился в 2013 году в матче за звание чемпиона мира и победил.