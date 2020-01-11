Шахматист Артемьев сыграл вничью с Анандом в первом туре супертурнира в Вейк-ан-Зее

Россиянин Даниил Дубов черными сыграл вничью с американцем Джеффри Сюном, а Никита Витюгов белыми разошелся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Иранец Алиреза Фируджа белыми победил представителя Белоруссии Владислава Ковалева, а голландец Йорден ван Форест также белыми оказался сильнее китайца Юй Янъи. Партии Магнус Карлсен (Норвегия) — Аниш Гири (Нидерланды) и Фабиано Каруана (США) — Уэсли Со (США) завершились ничейным результатом.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.