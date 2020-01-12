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11:37 (мск), источник: ТАСС

Президент FIDE сделал символический ход в партии матча за звание чемпионки мира в Шанхае

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и заместитель секретаря парткома управления по делам спорта Шанхая Лу Линь сделали символические первые ходы в шестой партии матча за звание чемпионки мира между россиянкой Александрой Горячкиной и обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Партия проходит в Шанхае, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: Reuters

«Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне, — сказал в беседе с корр. ТАСС Дворкович. — Шанхай — один из ведущих мировых городов, и здесь в Китае интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах и является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для FIDE важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы».

По его словам, борьба в Шанхае складывается жестко и видно, что обе участницы прекрасно подготовлены. Говоря об организации матча, президент FIDE указал на то, что есть некоторые вопросы к видеотрансляции, что связано с определенными ограничениями в отношении работы интернета в Китае, которые организаторам не удалось решить до конца.

В субботу российская шахматистка обыграла соперницу белыми фигурами в пятой партии матча, после чего счет стал равным — 2,5:2,5. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победила китайская шахматистка.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится в воскресенье, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке. Призовой фонд этого матча составляет €500 тыс.

Горячкиной 21 год, она дважды побеждала на чемпионатах России (2015, 2017) и два раза становилась сильнейшей на Кубке России (2012, 2015). Цзюй Вэньцзюнь 28 лет, в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира по шахматам (проходил в Шанхае и Чунцине) она обыграла соотечественницу Тань Чжунъи. В ноябре того же года в Ханты-Мансийске она стала чемпионкой мира по нокаут-системе, победив в финале россиянку Екатерину Лагно.

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