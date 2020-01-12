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16:32 (мск), источник: ТАСС

Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в шестой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае.

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Источник: РИА "Новости"

Счет в матче равный — 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

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