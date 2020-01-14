Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь
Йокерит
11
Хоккей. КХЛ
3-й период
СКА
Динамо Р
10
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
Динамо Мн
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Северсталь
Автомобилист
31
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
Сочи
11
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
21
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
53
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало Сэйбрз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
15.01
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
15.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Йорк Айлендерс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
15.01
Питтсбург Пингвинз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
15.01
Коламбус Блю Джэкетс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.01
Оттава Сенаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Сибирь
Б
45
Хоккей. НХЛ
15.01
Виннипег Джетс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.01
Эдмонтон Ойлерз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
15.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Ак Барс
Б
23
Все события
Фоторепортажи
11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
21:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен побил рекорд Тивякова, не проиграв в 111 партиях подряд

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Норвежский шахматист Магнус Карлсен сыграл вничью с голландцем Йорденом ван Форестом в четвертом туре турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Карлсен играл черными фигурами, завершилась на 45-м ходу. Как отмечается на странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter, норвежец продлил беспроигрышную серию в классических шахматах до 111 партий. Таким образом, Карлсен побил неофициальное мировое достижение голландского, а ранее советского и российского шахматиста Сергея Тивякова (110 игр), которое было установлено в 2005 году.

В других партиях тура российский шахматист Владислав Артемьев обыграл соотечественника Владислава Ковалева, Даниил Дубов сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, а Никита Витюгов разошелся миром с представителем Нидерландов Анишем Гири.

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты остальных партий четвертого тура:

  • Уэсли Со (США) — Алиреза Фируджа (Иран) — 1−0;.
  • Джеффри Сюн (США) — Фабиано Каруана (США) — 0,5−0,5;.
  • Юй Янъи (Китай) — Вишванатан Ананд (Индия) — 0,5−0,5.

После трех туров лидирует Со, в активе которого 3 очка. Следом идут Сюн, Каруана, Фируджа, ван Форест и Артемьев (по 2,5).

Читайте также
Карлсен обыграл Каруану и защитил титул чемпиона мира по шахматам
Во время загрузки произошла ошибка.
29 ноября 2018© Ньюстюб
 Эксперт рассказал, как правильно окунаться в прорубь на Крещение
Осторожно, модель: горячая жена Павла Погребняка с крутым нравом
Ларионов — новый главный тренер молодежной сборной России?
В «Спартаке» ввели режим ручного управления: репортаж из ОАЭ
10 часов в «обезьяннике». Невероятные истории о тренере «Барсы»
«Барселона» — первая, «Зенит» — 28-й. Кто сколько зарабатывает
Александр Овечкин побил еще несколько рекордов в НХЛ
Тихонов о Губерниеве: Ни один мошенник не имел такой репутации
Месси и Суарес тепло попрощались с Эрнесто Вальверде (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь