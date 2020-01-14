Карлсен побил рекорд Тивякова, не проиграв в 111 партиях подряд

Партия, в которой Карлсен играл черными фигурами, завершилась на 45-м ходу. Как отмечается на странице Международной шахматной федерации (FIDE) в Twitter, норвежец продлил беспроигрышную серию в классических шахматах до 111 партий. Таким образом, Карлсен побил неофициальное мировое достижение голландского, а ранее советского и российского шахматиста Сергея Тивякова (110 игр), которое было установлено в 2005 году.