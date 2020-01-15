Церемония открытия второй части матча за женскую шахматную корону прошла во Владивостоке

Источник: РИА "Новости"

После шести партий счет между претендентками на шахматную корону равный — 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

«Шахматы являются очень популярным спорт во всем мире, но особенный интерес к нему есть в Китае и России. Это событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской. Я объявляю вторую часть матча за звание чемпионки мира по шахматам открытой», — сказал на церемонии президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Читайте также Горячкина и Цзюй Вэньцзюнь сыграли вничью в шестой партии матча за шахматную корону

Действующая чемпионка мира Цзюнь Вэйцзюнь призналась, что очень рада играть вторую часть матча в России. «Я очень рада играть в России, мне очень нравится гостеприимство, постараюсь выжать максимум из того, что могу. Думаю, что первая часть встречи проходила плотно, у нас были очень интересные партии, продолжение будет таким же», — сказала спортсменка.

Встречи претенденток на звание чемпиона мира по шахматам среди женщин во Владивостоке намечены на 16−17, 19−20 и 22—23 января . Шахматистки будут играть на сцене «Синего зала», который может вместить одну тысячу зрителей. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.