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10:54 (мск), источник: ТАСС

Церемония открытия второй части матча за женскую шахматную корону прошла во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Открытие второй части встречи за звание чемпионки мира по шахматам среди женщин состоялось во Владивостоке в среду. С 16 по 24 января обладательница мировой шахматной короны 28-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь и 21-летняя россиянка Александра Горячкина проведут шесть партий на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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Источник: РИА "Новости"

После шести партий счет между претендентками на шахматную корону равный — 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия завершилась ничьей.

«Шахматы являются очень популярным спорт во всем мире, но особенный интерес к нему есть в Китае и России. Это событие даст дополнительную значимость Владивостоку, острову Русскому и ДВФУ во всем мире. Мы хотели бы создать комфортные условия для участниц, чтобы они показали лучшие результаты за шахматной доской. Я объявляю вторую часть матча за звание чемпионки мира по шахматам открытой», — сказал на церемонии президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

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Действующая чемпионка мира Цзюнь Вэйцзюнь призналась, что очень рада играть вторую часть матча в России. «Я очень рада играть в России, мне очень нравится гостеприимство, постараюсь выжать максимум из того, что могу. Думаю, что первая часть встречи проходила плотно, у нас были очень интересные партии, продолжение будет таким же», — сказала спортсменка.

Встречи претенденток на звание чемпиона мира по шахматам среди женщин во Владивостоке намечены на 16−17, 19−20 и 22—23 января. Шахматистки будут играть на сцене «Синего зала», который может вместить одну тысячу зрителей. Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс.

Горячкина уже была однажды участником соревнований в ДВФУ. В 2014 году она принимала участие в чемпионате России среди женщин и заняла пятое место. Цзюй Вэньцзюнь в мае 2018 года в матче за звание чемпионки мира, который проходил в Шанхае и Чунцине, обыграла соотечественницу Тань Чжунъи, а в ноябре того же года в Ханты-Мансийске стала чемпионкой мира по нокаут-системе. Спортсменка является двукратной победительницей Всемирной шахматной олимпиады (2016, 2018), двукратной чемпионкой мира по быстрым шахматам (2017, 2018), двукратной победительницей командного чемпионата мира (2009, 2011).

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