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16 января, источник: Спорт РИА Новости

Дубов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии пятого раунда шахматного турнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Дубов играл черными фигурами, завершилась вничью после 47-го хода.

Представитель Белоруссии Владислав Ковалев сыграл вничью с американцем Уэсли Со, россиянин Владислав Артемьев разошелся миром с поляком Кшиштофом Дудой, еще один российский шахматист Никита Витюгов сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.

В других партиях зафиксированы следующие результаты:

Вишванатан Ананд (Индия) — Джеффри Сюн (США) — 1−0,

Фабиано Каруана (США) — Йорден ван Форест (Нидерланды) — ничья,

Алиреза Фируджа (Иран) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1−0.

После пяти раундов лидеры турнира Со и Фируджа набрали по 3,5 очка. На счету Артемьева — 3 балла, Дубова — 2,5, Витюгова — 1,5, Ковалева — 1.

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