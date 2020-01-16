Дубов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии пятого раунда шахматного турнира в
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Россиянин Даниил Дубов сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном в партии пятого раунда шахматного турнира в
Партия, в которой Дубов играл черными фигурами, завершилась вничью после 47-го хода.
Представитель Белоруссии Владислав Ковалев сыграл вничью с американцем Уэсли Со, россиянин Владислав Артемьев разошелся миром с поляком Кшиштофом Дудой, еще один российский шахматист Никита Витюгов сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.
В других партиях зафиксированы следующие результаты:
Вишванатан Ананд (Индия) — Джеффри Сюн (США) — 1−0,
Фабиано Каруана (США) — Йорден ван Форест (Нидерланды) — ничья,
Алиреза Фируджа (Иран) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1−0.
После пяти раундов лидеры турнира Со и Фируджа набрали по 3,5 очка. На счету Артемьева — 3 балла, Дубова — 2,5, Витюгова — 1,5, Ковалева — 1.