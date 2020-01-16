Дубов сыграл вничью с Карлсеном на шахматном турнире в Вейк-ан-Зее

Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Дубов играл черными фигурами, завершилась вничью после 47-го хода.

Представитель Белоруссии Владислав Ковалев сыграл вничью с американцем Уэсли Со, россиянин Владислав Артемьев разошелся миром с поляком Кшиштофом Дудой, еще один российский шахматист Никита Витюгов сыграл вничью с китайцем Юй Янъи.

В других партиях зафиксированы следующие результаты:

Вишванатан Ананд (Индия) — Джеффри Сюн (США) — 1−0,

Фабиано Каруана (США) — Йорден ван Форест (Нидерланды) — ничья,

Алиреза Фируджа (Иран) — Аниш Гири (Нидерланды) — 1−0.