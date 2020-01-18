Дубов проиграл Каруане в седьмом туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

Источник: РИА "Новости"

Россиянин Никита Витюгов белыми фигурами проиграл голландцу Йордену ван Форесту, а Владислав Артемьев также белыми сыграл вничью с представителем США Уэсли Со. В другой партии иранец Алиреза Фируджа белыми победил американца Джеффри Сюна. Партии Вишванатан Ананд (Индия) — Магнус Карлсен (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — Аниш Гири (Нидерланды), Владислав Ковалев (Белоруссия) — Юй Янъи (Китай) завершились ничейным результатом.

После семи туров турнирную таблицу с пятью очками возглавляет 16-летний Фируджа. Далее идут Со, ван Форест, Каруана (по 4,5 очка), Дубов, Дуда, Гири, Артемьев, Карлсен, Ананд (по 3,5), Сюн (3), Витюгов, Юй Янъи (по 2,5), замыкает турнирную таблицу Ковалев (1,5).

В следующем туре 19 января Дубов сыграет с Со, Артемьев — с Гири, а Витюгов — с Карлсеном.