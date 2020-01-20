Россиянка Горячкина уступила Цзюй Вэньцзюнь в десятой партии матча за шахматную корону

Источник: РИА "Новости"

Счет по сумме 10 партий стал 5,5:4,5 в пользу китайской шахматистки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего одну партию выиграла Горячкина, уступив в двух последующих.

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Победа в следующей партии обеспечит Цзюй Вэньцзюнь итоговый успех.

Следующую партию спортсменки проведут в среду, во вторник запланирован выходной.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая часть во Владивостоке завершится 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.