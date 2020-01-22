Горячкину устроит только победа в заключительной партии матча за шахматную корону

Источник: РИА "Новости"

Счет после 11 партий стал 6:5 в пользу китайской шахматистки. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка, в шестой и седьмой спортсменки снова не смогли выявить победителя, после чего Горячкина одну партию выиграла и уступила в двух последующих.

Заключительная партия пройдет в четверг, россиянка будет играть белыми. В случае победы она продолжит борьбу за звание чемпионки мира на тай-брейке 24 января.

Первая часть матча за шахматную корону проходила в Шанхае, вторая — во Владивостоке.