Горячкина перевела на тай-брейк матч за звание чемпионки мира по шахматам

Источник: РИА "Новости"

По итогам заключительной партии с классическим контролем времени 21-летняя россиянка сравняла счет в противостоянии — 6:6.

Читайте также Горячкину устроит только победа в заключительной партии матча за шахматную корону

Чемпионка мира определится на тай-брейке, который пройдет 24 января. Сначала участницы сыграют четыре партии с укороченным контролем, затем, при необходимости, блиц и так называемый армагеддон — мини-поединок, в котором белые имеют пять минут при четырех у противника, но обязаны побеждать.

Первая часть матча за шахматную корону состоялась в Шанхае, вторая проходит во Владивостоке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.