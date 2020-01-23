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16:05 (мск), источник: ТАСС

Карякин будет консультантом азербайджанца Раджабова перед турниром претендентов

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и спарринг-партнером азербайджанца Теймура Раджабова во время подготовки к турниру претендентов. Об этом ТАСС заявил Карякин.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически. Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном, — сказал Карякин. — Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер».

Путевки на турнир претендентов помимо Раджабова завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

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