Карякин будет консультантом азербайджанца Раджабова перед турниром претендентов

«Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически. Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном, — сказал Карякин. — Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер».