Карякин будет консультантом азербайджанца Раджабова перед турниром претендентов
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и
МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин будет консультантом и
Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Прошлый год получился для меня очень тяжелым, и в конце я уже просто не выдерживал физически. Сейчас у меня задача отдохнуть перед новым сезоном, — сказал Карякин. — Плюс я буду помогать Теймуру Раджабову на предстоящем турнире претендентов. Буду выступать как консультант и спарринг-партнер».
Путевки на турнир претендентов помимо Раджабова завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.