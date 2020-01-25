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21:10 (мск), источник: ТАСС

Карякин заявил, что готов помогать российским шахматистам в подготовке к матчу за корону

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин пообещал помогать российским шахматистам в подготовке к матчу за звание чемпиона мира, в случае победы одного из них в турнире претендентов. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Карякин заявил ТАСС, что будет консультантом и спарринг-партнером азербайджанца Теймура Раджабова во время подготовки к турниру претендентов.

«Если кто-то из наших ребят выиграет турнир претендентов и выйдет на матч [за шахматную корону], то я обещаю помогать в подготовке. Конечно, если это потребуется. При соответствующем интересе, — сказал Карякин. — А так, меня пригласил Теймур [Раджабов] помогать ему на турнире претендентов, я с удовольствием поделюсь опытом».

Путевки на турнир претендентов, помимо Раджабова, завоевали россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, американец Фабиано Каруана, голландец Аниш Гири и китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао.

Турнир претендентов пройдет в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля. Его победитель встретится с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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