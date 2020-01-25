Карякин заявил, что готов помогать российским шахматистам в подготовке к матчу за корону

«Если кто-то из наших ребят выиграет турнир претендентов и выйдет на матч [за шахматную корону], то я обещаю помогать в подготовке. Конечно, если это потребуется. При соответствующем интересе, — сказал Карякин. — А так, меня пригласил Теймур [Раджабов] помогать ему на турнире претендентов, я с удовольствием поделюсь опытом».