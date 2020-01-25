Американец Каруана досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее

По итогам 12 туров Каруана набрал 9 очков. Шахматистам на турнире осталось сыграть по одной партии, Каруана опережает ближайшего преследователя норвежца Магнуса Карлсена на 1,5 очка. Таким образом, американец стал недосягаем для соперников.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.