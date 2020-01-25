Американец Каруана досрочно выиграл шахматный супертурнир в Вейк-ан-Зее
ТАСС, 25 января. Гроссмейстер из США Фабиано Каруана белыми фигурами обыграл поляка
ТАСС, 25 января. Гроссмейстер из США Фабиано Каруана белыми фигурами обыграл поляка
По итогам 12 туров Каруана набрал 9 очков. Шахматистам на турнире осталось сыграть по одной партии, Каруана опережает ближайшего преследователя норвежца Магнуса Карлсена на 1,5 очка. Таким образом, американец стал недосягаем для соперников.
Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.