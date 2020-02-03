Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Наполи
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. КХЛ
3.02
Динамо Р
Йокерит
24
Хоккей. КХЛ
3.02
ХК Динамо
Локомотив
31
Хоккей. КХЛ
3.02
Ак Барс
Витязь
52
Хоккей. КХЛ
3.02
Спартак
СКА
01
Хоккей. КХЛ
3.02
Нефтехимик
Северсталь
62
Хоккей. КХЛ
3.02
Металлург Мг
Авангард
ОТ
21
Хоккей. КХЛ
3.02
Сибирь
Автомобилист
Б
32
Хоккей. КХЛ
3.02
Адмирал
Амур
04
Все события
Фоторепортажи
21Безупречная Трусова, ошибки Косторной и Щербаковой. Тренировки ЧЕ-2020
9Джокович выиграл Australian Open
3 февраля, источник: Vesti.kz

В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик

В Алматы 2 февраля состоялось торжественное открытие третьего филиала академии шахмат Жансаи Абдумалик. сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Первый распахнул свои двери в 2014 году, который стал флагманом в шахматном образовании Алматы.

Читайте также
Казахстанская шахматистка Абдумалик сохранила лидерство в мировом рейтинге среди девушек

Деятельность академии направлена на развитие шахматного спорта в Казахстане, обеспечивая подрастающее поколение высокопрофессиональным, качественным образованием в данной сфере.

Новый филиал начал свою работу в жилом комплексе «Опера» (Ауэзовский район). В церемонии открытия приняли участие: руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, советник акима южной столицы Валихан Тен, вице-президент Казахстанской федерации шахмат Еркин Исраилов и пятикратная чемпионка мира среди девушек, международный гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик.

Добавим, что остальные два филиала расположены в Медеуском и Бостандыкском районах. Планируется также открытие академии в районе первой Алматы.

Читайте также
Клуб Зайнутдинова продлил контракт с главным тренером
«100 миллионов, чтобы я этого придурка еще раз побил?»
«Допинг могла передать жена»: россиянину грозит дисквалификация
Московское «Динамо» третий раз в сезоне победило «Локомотив»
«Спартак» не забивает. Знарок впервые в сезоне проиграл СКА
Клебо сломал палец. Почему это плохо для Большунова
Призерку Олимпиады из Швеции поймали на допинге
Кокорин снова сделал дубль. Теперь всего-то за две минуты
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь