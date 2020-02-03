В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик

Первый распахнул свои двери в 2014 году, который стал флагманом в шахматном образовании Алматы.

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Деятельность академии направлена на развитие шахматного спорта в Казахстане, обеспечивая подрастающее поколение высокопрофессиональным, качественным образованием в данной сфере.

Новый филиал начал свою работу в жилом комплексе «Опера» (Ауэзовский район). В церемонии открытия приняли участие: руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, советник акима южной столицы Валихан Тен, вице-президент Казахстанской федерации шахмат Еркин Исраилов и пятикратная чемпионка мира среди девушек, международный гроссмейстер среди женщин Жансая Абдумалик.