В Алматы открылся третий филиал академии шахмат Жансаи Абдумалик
В Алматы 2 февраля состоялось торжественное открытие третьего филиала академии шахмат Жансаи Абдумалик. сообщает корреспондент Vesti.kz.
В Алматы 2 февраля состоялось торжественное открытие третьего филиала академии шахмат Жансаи Абдумалик. сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первый распахнул свои двери в 2014 году, который стал флагманом в шахматном образовании Алматы.
Деятельность академии направлена на развитие шахматного спорта в Казахстане, обеспечивая подрастающее поколение высокопрофессиональным, качественным образованием в данной сфере.
Новый филиал начал свою работу в жилом комплексе «Опера» (Ауэзовский район). В церемонии открытия приняли участие: руководитель управления спорта города Алматы Рустем Байсеитов, советник акима южной столицы Валихан Тен,
Добавим, что остальные два филиала расположены в Медеуском и Бостандыкском районах. Планируется также открытие академии в районе первой Алматы.