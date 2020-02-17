Костенюк поделила третье место с Музычук на шахматном турнире в США

В заключительном туре Костенюк белыми фигурами уступила Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Еще одна россиянка Екатерина Лагно черными сыграла вничью с соотечественницей Валентиной Гуниной.

По итогам девяти туров Костенюк набрала 5 баллов, такое же количество баллов в активе Музычук. Победу одержала Конеру, набравшая 6 баллов. Второй стала Цзюй Вэньцзюнь (5,5). Далее шахматистки расположились в следующем порядке: Дронавалли, Лагно (обе — по 4,5), Круш, Йип, Дзагнидзе (все — по 4), Гунина (2,5).