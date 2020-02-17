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11:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костенюк поделила третье место с Музычук на шахматном турнире в США

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Костенюк заняла третье место на турнире в Сент-Луисе (США).

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Источник: Спорт РИА Новости

В заключительном туре Костенюк белыми фигурами уступила Цзюй Вэньцзюнь из Китая. Еще одна россиянка Екатерина Лагно черными сыграла вничью с соотечественницей Валентиной Гуниной.

Результаты других партий тура:

Харика Дронавалли (Индия) — Хампи Конеру (Индия) — ничья,

Ирина Круш (США) — Нана Дзагнидзе (Грузия) — 1:0,

Карисса Йип (США) — Мария Музычук (Украина) — ничья.

По итогам девяти туров Костенюк набрала 5 баллов, такое же количество баллов в активе Музычук. Победу одержала Конеру, набравшая 6 баллов. Второй стала Цзюй Вэньцзюнь (5,5). Далее шахматистки расположились в следующем порядке: Дронавалли, Лагно (обе — по 4,5), Круш, Йип, Дзагнидзе (все — по 4), Гунина (2,5).

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