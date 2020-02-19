Ограничение на въезд в РФ не коснется китайцев на турнире претендентов

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих для осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях. Меры были приняты в связи с распространением коронавируса.

«Китайская делегация на турнире претендентов в Екатеринбурге не находится под угрозой запрета на въезд в Россию. Введенные ограничения относятся к другому типу туристов. После двойной проверки мы можем подтвердить, что указ (об ограничении въезда на территорию РФ) не повлияет на китайских спортсменов», — говорится в сообщении FIDE.

Турнир претендентов FIDE пройдет с 16 марта по 3 апреля в Екатеринбурге.