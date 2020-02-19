Ограничение на въезд в РФ не коснется китайцев на турнире претендентов
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию не относится к китайской делегации на турнире претендентов в Екатеринбурге, сообщает
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Временное ограничение на въезд граждан Китая в Россию не относится к китайской делегации на турнире претендентов в Екатеринбурге, сообщает
Ранее
«Китайская делегация на турнире претендентов в Екатеринбурге не находится под угрозой запрета на въезд в Россию. Введенные ограничения относятся к другому типу туристов. После двойной проверки мы можем подтвердить, что указ (об ограничении въезда на территорию РФ) не повлияет на китайских спортсменов», — говорится в сообщении FIDE.
Турнир претендентов FIDE пройдет с 16 марта по 3 апреля в Екатеринбурге.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три — с летальным исходом.