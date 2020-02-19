Федерация шахмат России ждет китайцев на турнире претендентов

Источник: Reuters

Турнир претендентов пройдет с 16 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

«Мы ждем их, — сказал по телефону Филатов, говоря о Ван Хао, Дин Лижэне и их командах. — FIDE (Международная шахматная федерация — ред.) нам подтверждает, что делает все, чтобы получить разрешение от российских органов на участие китайских шахматистов в турнире претендентов».

«Время еще есть, может, всё (вспышка коронавируса — ред.) пойдет на спад? Но, повторюсь, мы китайских шахматистов и их команды ожидаем в Екатеринбурге. Но пока идет к тому, что им понадобится отдельное разрешение», — добавил глава ФШР.