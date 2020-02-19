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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федерация шахмат России ждет китайцев на турнире претендентов

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил РИА Новости, что ФШР ждет китайских гроссмейстеров Ван Хао, Дин Лижэня и их команды на турнире претендентов в Екатеринбурге.

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Источник: Reuters

Турнир претендентов пройдет с 16 марта по 3 апреля в Екатеринбурге. Оформление приглашений для граждан Китая на въезд в Россию приостановлено с 19 февраля. С 20 февраля начинает действовать временный запрет на въезд китайских граждан в РФ в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Согласно сообщению штаба, запрет на въезд введен «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

«Мы ждем их, — сказал по телефону Филатов, говоря о Ван Хао, Дин Лижэне и их командах. — FIDE (Международная шахматная федерация — ред.) нам подтверждает, что делает все, чтобы получить разрешение от российских органов на участие китайских шахматистов в турнире претендентов».

«Время еще есть, может, всё (вспышка коронавируса — ред.) пойдет на спад? Но, повторюсь, мы китайских шахматистов и их команды ожидаем в Екатеринбурге. Но пока идет к тому, что им понадобится отдельное разрешение», — добавил глава ФШР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Позже ВОЗ присвоила новому коронавирусу, который является возбудителем заболевания, официальное название COVID-2019. Число зараженных в материковом Китае к настоящему времени уже превысило 74 тысячи человек, скончались 2004, излечились почти 14,4 тысячи. За пределами Китая в 25 странах выявлено свыше 800 случаев заражения, из них три — с летальным исходом.

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