Горячкина сыграла вничью с Кашлинской в 1-м туре этапа Гран-при FIDE
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в партии стартового тура третьего этапа
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в партии стартового тура третьего этапа
Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась на 35-м ходу. В другой партии первого тура россиянка Александра Костенюк разошлась миром с грузинкой Наной Дзагнидзе.
В остальных партиях понедельника зафиксированы следующие результаты:
Жансая Абдумалик (Казахстан) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — ничья,
Дронавалли Харика (Индия) — Пия Крамлинг (Швеция) — ничья,
Анна Музычук (Украина) — Мария Музычук (Украина) — ничья,
Антуанета Стефанова (Болгария) — Мари Себаг (Франция) — ничья.
Турнир продлится до 14 марта.