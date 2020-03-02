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21:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горячкина сыграла вничью с Кашлинской в 1-м туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Российская шахматистка Александра Горячкина сыграла вничью с соотечественницей Алиной Кашлинской в партии стартового тура третьего этапа Гран-при FIDE, который проходит в швейцарской Лозанне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась на 35-м ходу. В другой партии первого тура россиянка Александра Костенюк разошлась миром с грузинкой Наной Дзагнидзе.

В остальных партиях понедельника зафиксированы следующие результаты:

Жансая Абдумалик (Казахстан) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — ничья,

Дронавалли Харика (Индия) — Пия Крамлинг (Швеция) — ничья,

Анна Музычук (Украина) — Мария Музычук (Украина) — ничья,

Антуанета Стефанова (Болгария) — Мари Себаг (Франция) — ничья.

Турнир продлится до 14 марта.

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