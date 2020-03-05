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5 марта, источник: Спорт РИА Новости

Горячкина одержала победу в четвертом туре этапа Гран-при FIDE

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Россиянка Александра Горячкина одержала победу над представительницей Болгарии Антоанетой Стефановой в партии четвертого тура Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в швейцарской Лозанне.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Горячкина играла белыми фигурами, завершилась после 48-го хода.

Другая россиянка Алина Кашлинская белыми довела партию со шведкой Пией Крамлинг до ничейного исхода, а Александра Костенюк белыми уступила представительнице Казахстана Жансае Абдумалик.

Результаты других партий тура:

Мари Себаг (Франция) — Мария Музычук (Украина) — 0,5−0,5;.

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Анна Музычук (Украина) — 0,5−0,5;.

Нана Дзагнидзе (Грузия) — Дронавалли Харика (Индия) — 0−1.

После четырех туров в турнирной таблице лидируют Харика и Горячкина, набравшие по три балла. На втором месте располагаются Анна Музычук и Кашлинская (по 2,5), следом идут Дзагнидзе, Крамлинг, Мария Музычук, Абдумалик (по 2), Стефанова, Себаг, Цзюй Вэньцзюнь (по 1,5) и Костенюк (0,5).

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