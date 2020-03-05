Горячкина одержала победу в четвертом туре этапа Гран-при FIDE

Другая россиянка Алина Кашлинская белыми довела партию со шведкой Пией Крамлинг до ничейного исхода, а Александра Костенюк белыми уступила представительнице Казахстана Жансае Абдумалик.

После четырех туров в турнирной таблице лидируют Харика и Горячкина, набравшие по три балла. На втором месте располагаются Анна Музычук и Кашлинская (по 2,5), следом идут Дзагнидзе, Крамлинг, Мария Музычук, Абдумалик (по 2), Стефанова, Себаг, Цзюй Вэньцзюнь (по 1,5) и Костенюк (0,5).