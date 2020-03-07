Горячкина и Кашлинская вышли в лидеры Гран-при FIDE после 6-го тура

После шести туров Горячкина и Кашлинская набрали по четыре балла и занимают первые два места в таблице. Далее следует Дронавалли, Дзагнидзе и Абдумалик (по 3,5), Крамлинг и сестры Музычук (по 3), Цзюй Вэньцзюнь (2,5), Костенюк, Себаг и Стефанова (по 2).