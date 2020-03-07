Горячкина и Кашлинская вышли в лидеры Гран-при FIDE после 6-го тура
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянки Александра Горячкина и Алина Кашлинская стали лидерами этапа
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянки Александра Горячкина и Алина Кашлинская стали лидерами этапа
Горячкина в субботу белыми фигурами разошлась миром с украинкой Анной Музычук, а Кашлинская белыми переиграла француженку Мари Себаг.
Еще одна российская шахматистка Александра Костенюк белыми нанесла поражение Харике Дронавалли из Индии.
Результаты других матчей тура:
Жансая Абдумалик (Казахстан) — Антоанета Стефанова (Болгария) — 1−0,
Нана Дзагнидзе (Грузия) — Мария Музычук (Украина) — ничья,
Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Пиа Крамлинг (Швеция) — ничья.
После шести туров Горячкина и Кашлинская набрали по четыре балла и занимают первые два места в таблице. Далее следует Дронавалли, Дзагнидзе и Абдумалик (по 3,5), Крамлинг и сестры Музычук (по 3), Цзюй Вэньцзюнь (2,5), Костенюк, Себаг и Стефанова (по 2).
Партии седьмого тура будут сыграны в понедельник, а завершится турнир 13 марта.