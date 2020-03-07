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23:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Горячкина и Кашлинская вышли в лидеры Гран-при FIDE после 6-го тура

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россиянки Александра Горячкина и Алина Кашлинская стали лидерами этапа Гран-при FIDE в Лозанне после шестого тура.

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Источник: РИА "Новости"

Горячкина в субботу белыми фигурами разошлась миром с украинкой Анной Музычук, а Кашлинская белыми переиграла француженку Мари Себаг.

Еще одна российская шахматистка Александра Костенюк белыми нанесла поражение Харике Дронавалли из Индии.

Результаты других матчей тура:

Жансая Абдумалик (Казахстан) — Антоанета Стефанова (Болгария) — 1−0,

Нана Дзагнидзе (Грузия) — Мария Музычук (Украина) — ничья,

Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — Пиа Крамлинг (Швеция) — ничья.

После шести туров Горячкина и Кашлинская набрали по четыре балла и занимают первые два места в таблице. Далее следует Дронавалли, Дзагнидзе и Абдумалик (по 3,5), Крамлинг и сестры Музычук (по 3), Цзюй Вэньцзюнь (2,5), Костенюк, Себаг и Стефанова (по 2).

Партии седьмого тура будут сыграны в понедельник, а завершится турнир 13 марта.

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