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18:15 (мск), источник: ТАСС

Смагин: Организаторы турнира претендентов следуют рекомендациям российских властей и FIDE

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Организаторы турнира претендентов в Екатеринбурге полностью следуют всем рекомендациям российских властей и Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом ТАСС рассказал вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

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Турнир пройдет с 17 марта по 3 апреля. Церемония открытия состоится 16 марта. 6 марта азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов снялся с турнира претендентов, будучи обеспокоенным ситуацией с пандемией коронавируса.

«С моей точки зрения, на сто процентов турнир надо было проводить, эпидемиологической проблемы вообще нет. Все настолько камерно, что это больше нагнетание ситуации. Но я знаю, что организаторы все равно следуют всем рекомендациям и российских властей, и FIDE. Будет сделано все необходимое, и я уверен, что турнир пройдет на самом высоком уровне», — отметил Смагин.

«Теоретически и практически вообще можно полностью изолировать игроков и проводить турнир в специальных помещениях по интернету, но мне кажется, что необходимости в этом никакой нет. Может быть, когда-то это тоже станет возможным, такие идеи есть. Но игрокам необходима эмоциональная составляющая. Когда они видят, что за ними наблюдают — это огромный плюс по сравнению с тем, чтобы играть в полностью изолированном помещении, где ты никого не видишь», — добавил собеседник агентства.

Призовой фонд турнира претендентов на мировую шахматную корону в Екатеринбурге составит €500 тыс. Победитель получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Участники матча за шахматную корону, который пройдет зимой в Дубае, разыграют €2 млн.

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