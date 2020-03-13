Казахстанка Абдумалик сенсационно вошла в тройку на турнире с шестью чемпионками мира
Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала призеркой элитного женского турнира, который является третьим этапом
Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала призеркой элитного женского турнира, который является третьим этапом
Она смогла занять третье место, уступив в турнирной таблице только Нане Дзагнидзе из Грузии и россиянке Александре Горячкиной. Обе шахматистки набрали по семь баллов после 11 туров, но грузинка выиграла турнир по дополнительным показателям. Дзагнидзе является чемпионкой мира по рапиду и блицу, а Горячкина — претенденткой на звание чемпионки мира.
Абдумалик набрала 6,5 балла, проиграв только победительнице турнира. Причем казахстанка имела самый низкий рейтинг из тех, кто вошел в ТОП-10 по итогам турнира.
Стоит отметить, что в турнире приняли участие четыре чемпионки мира в классических шахматах. Это действующая чемпионка мира китаянка Жу Вендзуй (стала девятой), россиянка Александра Костенюк (11-я), болгарка Антоанета Стефанова (шестая) и украинка Мария Музычук (восьмая). В четырех партиях с чемпионками мира у казахстанки две победы и две ничьи, а обыграла она Костенюк и Стефанову.
Также в турнире играли чемпионка мира по рапиду и блицу Анна Музычук из Украины и действующая чемпионка Европы Алина Кашлинская. С обеими Абдумалик сыграла вничью.