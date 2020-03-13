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13 марта, источник: Vesti.kz

Казахстанка Абдумалик сенсационно вошла в тройку на турнире с шестью чемпионками мира

Казахстанская шахматистка Жансая Абдумалик стала призеркой элитного женского турнира, который является третьим этапом Гран-при и прошел в швейцарской Лозанне, сообщает корреспондент Vesti.kz. Казахстанка впервые участвовала в таких соревнованиях и смогла показать феноменальный результат, попав в тройку сильнейших шахматисток планеты.

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Источник: wgp2019.fide.com

Она смогла занять третье место, уступив в турнирной таблице только Нане Дзагнидзе из Грузии и россиянке Александре Горячкиной. Обе шахматистки набрали по семь баллов после 11 туров, но грузинка выиграла турнир по дополнительным показателям. Дзагнидзе является чемпионкой мира по рапиду и блицу, а Горячкина — претенденткой на звание чемпионки мира.

Абдумалик набрала 6,5 балла, проиграв только победительнице турнира. Причем казахстанка имела самый низкий рейтинг из тех, кто вошел в ТОП-10 по итогам турнира.

Стоит отметить, что в турнире приняли участие четыре чемпионки мира в классических шахматах. Это действующая чемпионка мира китаянка Жу Вендзуй (стала девятой), россиянка Александра Костенюк (11-я), болгарка Антоанета Стефанова (шестая) и украинка Мария Музычук (восьмая). В четырех партиях с чемпионками мира у казахстанки две победы и две ничьи, а обыграла она Костенюк и Стефанову.

Также в турнире играли чемпионка мира по рапиду и блицу Анна Музычук из Украины и действующая чемпионка Европы Алина Кашлинская. С обеими Абдумалик сыграла вничью.

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