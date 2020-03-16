Первые тесты на коронавирус участников турнира претендентов дали отрицательный результат

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Турнир претендентов за звание чемпиона мира по шахматам откроется в Екатеринбурге в понедельник. Во вторник будет сыгран первый тур.

«Мы договорились с Роспотребнадзором, медицинскими властями области и другими структурами о том, каким образом будем обеспечивать безопасность, включая ежедневные медицинские осмотры, необходимые тесты, которые участники проходят в эти дни. Некоторые участники уже это сделали, уже пришли отрицательные результаты анализов. Тесты делают не ежедневно, а с определенной периодичностью», — сказал Дворкович.