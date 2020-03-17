Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге пройдет без зрителей

Турнир был открыт в понедельник. В нем примут участие американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и представитель Нидерландов Аниш Гири. Победитель сыграет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности на турнире претендентов в Екатеринбурге зрители не будут допущены на место проведения турнира. Только аккредитованные лица, включая прессу, допускаются в игровой зал на первые 5 минут с момента начала партии. Фото- и видеосъемка возможны только с расстояния 6 метров от игроков», — говорится в сообщении.