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12:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шахматный турнир претендентов в Екатеринбурге пройдет без зрителей

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Турнир претендентов в Екатеринбурге пройдет без зрителей, сообщается на сайте Федерации шахмат России (ФШР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Турнир был открыт в понедельник. В нем примут участие американец Фабиано Каруана, китайцы Дин Лижэнь, Ван Хао, россияне Александр Грищук, Ян Непомнящий, Кирилл Алексеенко, француз Максим Вашье-Лаграв и представитель Нидерландов Аниш Гири. Победитель сыграет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«В связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности на турнире претендентов в Екатеринбурге зрители не будут допущены на место проведения турнира. Только аккредитованные лица, включая прессу, допускаются в игровой зал на первые 5 минут с момента начала партии. Фото- и видеосъемка возможны только с расстояния 6 метров от игроков», — говорится в сообщении.

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