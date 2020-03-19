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20:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грищук сыграл вничью с Ван Хао в 3-м туре турнира претендентов FIDE

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с китайцем Ван Хао в третьем туре проходящего в Екатеринбурге турнира претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия между Грищуком и Ван Хао, состоявшая в четверг, в которой россиянин действовал белыми фигурами, завершилась мировой на 49-м ходу.

Грищук сыграл вничью в третий раз в рамках турнира, ранее он завершил мирным исходом партии с россиянами Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим. Для Ван Хао ничья с Грищуком стала второй на турнире, ранее он обыграл своего соотечественника Дина Лижэня и разошелся миром с голландцем Анишем Гири.

В еще одной партии тура Дин Лижэнь, действуя белыми фигурами, обыграл американца Фабиано Каруану на 59-м ходу.

После трех туров в таблице соревнований лидируют Непомнящий, Ван Хао и француз Максим Вашье-Лаграв, которые набрали по два балла. 4−5-е места делят Грищук и Каруана (по 1,5 балла), а далее идут Гири, Алексеенко и Дин Лижэнь (по одному очку).

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