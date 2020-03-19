Грищук сыграл вничью с Ван Хао в 3-м туре турнира претендентов FIDE

Партия между Грищуком и Ван Хао, состоявшая в четверг, в которой россиянин действовал белыми фигурами, завершилась мировой на 49-м ходу.
Грищук сыграл вничью в третий раз в рамках турнира, ранее он завершил мирным исходом партии с россиянами Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим. Для Ван Хао ничья с Грищуком стала второй на турнире, ранее он обыграл своего соотечественника Дина Лижэня и разошелся миром с голландцем Анишем Гири.
В еще одной партии тура Дин Лижэнь, действуя белыми фигурами, обыграл американца Фабиано Каруану на 59-м ходу.
После трех туров в таблице соревнований лидируют Непомнящий, Ван Хао и француз Максим Вашье-Лаграв, которые набрали по два балла. 4−5-е места делят Грищук и Каруана (по 1,5 балла), а далее идут Гири, Алексеенко и Дин Лижэнь (по одному очку).