Грищук сыграл вничью с Ван Хао в 3-м туре турнира претендентов FIDE

Источник: Спорт РИА Новости

Партия между Грищуком и Ван Хао, состоявшая в четверг, в которой россиянин действовал белыми фигурами, завершилась мировой на 49-м ходу.

Грищук сыграл вничью в третий раз в рамках турнира, ранее он завершил мирным исходом партии с россиянами Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим. Для Ван Хао ничья с Грищуком стала второй на турнире, ранее он обыграл своего соотечественника Дина Лижэня и разошелся миром с голландцем Анишем Гири.

В еще одной партии тура Дин Лижэнь, действуя белыми фигурами, обыграл американца Фабиано Каруану на 59-м ходу.