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19:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Грищук в четвертый раз сыграл вничью на турнире претендентов FIDE

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с французом Максимом Вашье-Лагравом в партии четвертого тура проходящего в Екатеринбурге турнира претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой Грищук играл черными фигурами, завершилась после 53-го хода. Грищук в четвертый раз завершил партии в рамках турнира ничейным исходом, ранее он сыграл вничью с китайцем Ван Хао и россиянами Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим.

В другой партии тура в субботу миром разошлись китаец Дин Лижэнь и Аниш Гири из Нидерландов, игра была завершена после 42-го хода.

Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится до 3 апреля. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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