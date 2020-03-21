Грищук в четвертый раз сыграл вничью на турнире претендентов FIDE
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с французом Максимом
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россиянин Александр Грищук сыграл вничью с французом Максимом
Партия, в которой Грищук играл черными фигурами, завершилась после 53-го хода. Грищук в четвертый раз завершил партии в рамках турнира ничейным исходом, ранее он сыграл вничью с китайцем Ван Хао и россиянами Кириллом Алексеенко и Яном Непомнящим.
В другой партии тура в субботу миром разошлись китаец Дин Лижэнь и Аниш Гири из Нидерландов, игра была завершена после 42-го хода.
Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится до 3 апреля. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.