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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 4-м туре турнира претендентов

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий разошелся миром с американцем Фабиано Каруаной в 4-м туре проходящего в Екатеринбурге турнира претендентов за право сыграть в матче за мировую шахматную корону.

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Источник: Спорт РИА Новости

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась вничью после 55-го хода.

После четырех туров в таблице соревнований лидируют Непомнящий, китаец Ван Хао и француз Максим Вашье-Лаграв, которые набрали по 2,5 очка. Далее следуют россиянин Александр Грищук и Каруана (по 2 балла), места с 6-го по 8-е занимают голландец Аниш Гири, китаец Дин Лижэнь и еще один россиянин Кирилл Алексеенко (все — по 1,5 очка).

Турнир претендентов с участием восьми гроссмейстеров продлится до 3 апреля. Победитель проведет титульный матч с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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