Непомнящий сыграл вничью с Каруаной в 4-м туре турнира претендентов

После четырех туров в таблице соревнований лидируют Непомнящий, китаец Ван Хао и француз Максим Вашье-Лаграв, которые набрали по 2,5 очка. Далее следуют россиянин Александр Грищук и Каруана (по 2 балла), места с 6-го по 8-е занимают голландец Аниш Гири, китаец Дин Лижэнь и еще один россиянин Кирилл Алексеенко (все — по 1,5 очка).