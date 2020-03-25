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10:55 (мск), источник: ТАСС

Объекты шахматной олимпиады построят в 2020 году, несмотря на перенос соревнований на год

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 марта. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) намерен закончить возведение объектов для Всемирной шахматной олимпиады, паралимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (FIDE) в 2020 году, несмотря на решение о переносе соревнований на 2021 год. Об этом ТАСС сообщил директор департамента физической культуры и спорта региона Сергей Артамонов.

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Во вторник FIDE объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады, первой в истории паралимпиады и конгресса FIDE. Церемония открытия олимпиады, паралимпиада, конгресс и генеральная ассамблея FIDE должны были пройти в Ханты-Мансийске, основной турнир олимпиады — в Москве. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятия отложены на год.

«У нас подготовка как шла, так и продолжается. Мы были готовы к 2020 году, поэтому достроим всю инфраструктуру в текущем году. Но теперь есть весь год, чтобы привести все в соответствие [с требованиями] и попытаться опробовать [инфраструктуру] тестовым мероприятием, которое планируется провести в течение года, ранее FIDE планировала организовать его в апреле 2020 года в Ханты-Мансийске. Календарь следующего года будет формироваться по итогам той борьбы, которая идет с коронавирусом», — сказал Артамонов.

Артамонов считает, что FIDE приняла верное решение, перенеся шахматную олимпиаду: «Никто на себя ответственность по безопасности не возьмет, когда из 90 стран должны были приехать представители на конгресс FIDE. Невозможно было провести это мероприятие, учитывая, что сейчас происходит с коронавирусом в мире, это абсолютно верное, правильное решение, и FIDE точно не поторопилась в этом вопросе. Это позволит обезопасить Югру в первую очередь и спортсменов. Нужно чем-то жертвовать, но не здоровьем населения в любом случае».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц.

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