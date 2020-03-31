Жена гроссмейстера Ароняна умерла в больнице после автокатастрофы

Источник: РИА "Новости"

Каоили была госпитализирована 14 марта в одну из клиник Еревана, после того как попала в автомобильную аварию. Врачи зафиксировали многочисленные переломы, однако ее состояние оценивалось как стабильное. В понедельник у Каоили возникли осложнения, ее перевели в реанимацию, врачи не сумели ее спасти.

«У меня нет слов, чтобы выразить боль от смерти моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и радостным человеком, который жил красивой жизнью… Я люблю тебя, дорогая, спи спокойно», — написал Аронян.