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18:39 (мск), источник: ТАСС

Жена гроссмейстера Ароняна умерла в больнице после автокатастрофы

ТАСС, 31 марта. Арианна Каоили, жена армянского гроссмейстера Левона Ароняна, скончалась в больнице, куда попала после автокатастрофы. О смерти жены Аронян написал в Twitter.

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Источник: РИА "Новости"

Каоили была госпитализирована 14 марта в одну из клиник Еревана, после того как попала в автомобильную аварию. Врачи зафиксировали многочисленные переломы, однако ее состояние оценивалось как стабильное. В понедельник у Каоили возникли осложнения, ее перевели в реанимацию, врачи не сумели ее спасти.

«У меня нет слов, чтобы выразить боль от смерти моей жены Арианны. Она была умным, трудолюбивым и радостным человеком, который жил красивой жизнью… Я люблю тебя, дорогая, спи спокойно», — написал Аронян.

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Каоили было 33 года. Как и Аронян, она выступала на шахматных турнирах. Дважды участвовала в шахматных олимпиадах в составе сборной Филиппин, пять раз — в составе сборной Австралии. Каоили в 2009 году выиграла чемпионат Океании и получила право сыграть на чемпионате мира 2010 года, но не воспользовалась им.

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