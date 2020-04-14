Общероссийские соревнования по шахматам перенесены на осень из-за коронавируса
ТАСС, 14 апреля. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что все общероссийские соревнования перенесены на осень
ТАСС, 14 апреля. Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов сообщил, что все общероссийские соревнования перенесены на осень
«В соответствии с приказами Минспорта и указаниями региональных властей Федерация шахмат России переносит (предположительно — на осень) все общероссийские соревнования — детские и взрослые, индивидуальные и командные. Тренировочные мероприятия отменяются или переводятся на онлайн-режим», — заявил Филатов.
За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.