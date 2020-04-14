Общероссийские соревнования по шахматам перенесены на осень из-за коронавируса

«В соответствии с приказами Минспорта и указаниями региональных властей Федерация шахмат России переносит (предположительно — на осень) все общероссийские соревнования — детские и взрослые, индивидуальные и командные. Тренировочные мероприятия отменяются или переводятся на онлайн-режим», — заявил Филатов.

За время пандемии коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21 102 случая заражения, выздоровели 1 694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.