Магнус Карлсен победил Накамуру на старте шахматного онлайн-турнира

Карлсен одержал победу над Накамурой со счетом 3−2. В другой игре китаец Дин Лижэнь выиграл у Алирезы Фируджы, уроженца Ирана, который представляет FIDE — Международную шахматную федерацию — 2,5−1,5.

Соревнования, которые организованы по инициативе Карлсена, проходят с 18 апреля по 3 мая. Участниками турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов стали восемь шахматистов, включая российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Приз за первое место — 70 тысяч долларов.