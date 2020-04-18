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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Магнус Карлсен победил Накамуру на старте шахматного онлайн-турнира

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американца Хикару Накамуру в стартовом матче шахматного турнира, который проходит в онлайн-режиме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карлсен одержал победу над Накамурой со счетом 3−2. В другой игре китаец Дин Лижэнь выиграл у Алирезы Фируджы, уроженца Ирана, который представляет FIDE — Международную шахматную федерацию — 2,5−1,5.

Соревнования, которые организованы по инициативе Карлсена, проходят с 18 апреля по 3 мая. Участниками турнира с призовым фондом 250 тысяч долларов стали восемь шахматистов, включая российского гроссмейстера Яна Непомнящего. Приз за первое место — 70 тысяч долларов.

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