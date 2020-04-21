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18:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Каспаров и Крамник примут участие в онлайн-турнире ФИДЕ

ФИДЕ объявила о проведении онлайн-турнира «Кубок наций». Пройдет он с 5 по 10 мая, в соревновании примут участие шесть команд: Россия, США, Европа, Китай, Индия и сборная остального мира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Уже известно, что в турнире в качестве капитанов команд примут участие 13-й и 14-й чемпионы мира Гарри Каспаров и Владимир Крамник. Каспаров возглавит сборную Европы, Крамник — сборную Индии. При этом за первой доской индийской команды будет 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

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В командах будет по четыре игрока, партии будут проводиться по правилам рапида, по системе «каждый с каждым». Призовой фонд составит 180 тысяч долларов США. При этом в каждой команде предусмотрено место как минимум одной женщине.

Первый этап — двухкруговой турнир — пройдет с 5 по 9 мая. Две лучшие команды сыграют в воскресенье 10 мая в суперфинале.

Окончательный состав команд будет объявлен 22 апреля.

Чтобы гарантировать честную игру на онлайн-турнире, за участниками игры будут наблюдать по видеоконференции международные арбитры ФИДЕ.

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