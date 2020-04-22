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21:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану в третьем туре шахматного турнира, который проходит в онлайн-режиме.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карлсен по итогам четырех партий в быстрые шахматы одержал победу со счетом 3−1. В другой игре американец Хикару Накамура одолел представляющего Международную шахматную федерацию (FIDE) Алирезу Фируджу — 3,5−0,5.

Карлсен, набрав восемь очков, вышел в лидеры онлайн-турнира, опережая Накамуру на один балл. На счету Каруаны пять баллов, Фируджа очков не набрал.

В следующих партиях третьего тура между собой сыграют француз Максим Вашье-Лаграв (4 очка) и китаец Дин Лижэнь (4), россиянин Ян Непомнящий (2) и Аниш Гири (0) из Нидерландов.

Соревнования, которые организованы по инициативе Карлсена, проходят с 18 апреля по 3 мая. Участниками турнира с призовым фондом в 250 тысяч долларов стали восемь шахматистов. Приз за первое место — 70 тысяч долларов.

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