Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану в третьем туре шахматного турнира, который проходит в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен победил американца Фабиано Каруану в третьем туре шахматного турнира, который проходит в
Карлсен по итогам четырех партий в быстрые шахматы одержал победу со счетом 3−1. В другой игре американец Хикару Накамура одолел представляющего Международную шахматную федерацию (FIDE) Алирезу Фируджу — 3,5−0,5.
Карлсен, набрав восемь очков, вышел в лидеры
В следующих партиях третьего тура между собой сыграют француз Максим
Соревнования, которые организованы по инициативе Карлсена, проходят с 18 апреля по 3 мая. Участниками турнира с призовым фондом в 250 тысяч долларов стали восемь шахматистов. Приз за первое место — 70 тысяч долларов.