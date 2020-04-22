Карлсен обыграл Каруану и вышел в лидеры шахматного онлайн-турнира

Источник: Спорт РИА Новости

Карлсен по итогам четырех партий в быстрые шахматы одержал победу со счетом 3−1. В другой игре американец Хикару Накамура одолел представляющего Международную шахматную федерацию (FIDE) Алирезу Фируджу — 3,5−0,5.

Карлсен, набрав восемь очков, вышел в лидеры онлайн-турнира, опережая Накамуру на один балл. На счету Каруаны пять баллов, Фируджа очков не набрал.

В следующих партиях третьего тура между собой сыграют француз Максим Вашье-Лаграв (4 очка) и китаец Дин Лижэнь (4), россиянин Ян Непомнящий (2) и Аниш Гири (0) из Нидерландов.