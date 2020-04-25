Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре в четвертом туре онлайн-турнира
Россиянин Ян Непомнящий уступил представителю США Хикару Накамуре в четвертом туре
Россиянин Ян Непомнящий уступил представителю США Хикару Накамуре в четвертом туре
Непомнящий в субботу проиграл Накамуре по сумме четырех партий в быстрые шахматы со счетом 1,5−2,5. В другом матче дня китаец Дин Лижэнь на армагеддоне одолел голландца Аниша Гири.
Лидирует в таблице соревнований Карлсен (11 очков), Накамура (10) идет вторым, Дин Лижэнь и американец Фабиано Каруана делят 3−4-е места (по 8 очков), далее идут Непомнящий и француз Максим
Соревнования, которые организованы по инициативе Карлсена, завершатся 3 мая. Участниками турнира с призовым фондом в 250 тысяч долларов стали восемь шахматистов. Приз за первое место — 70 тысяч долларов.