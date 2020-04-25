Ян Непомнящий уступил Хикару Накамуре в четвертом туре онлайн-турнира

Источник: Спорт РИА Новости

Непомнящий в субботу проиграл Накамуре по сумме четырех партий в быстрые шахматы со счетом 1,5−2,5. В другом матче дня китаец Дин Лижэнь на армагеддоне одолел голландца Аниша Гири.

Лидирует в таблице соревнований Карлсен (11 очков), Накамура (10) идет вторым, Дин Лижэнь и американец Фабиано Каруана делят 3−4-е места (по 8 очков), далее идут Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 5 очков), замыкают таблицу Гири (1) и уроженец Ирана Алиреза Фируджа (0), выступающий под флагом Международной шахматной федерации (FIDE).