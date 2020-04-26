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15:22 (мск), источник: ТАСС

Карякин отдаст все заработанные на благотворительном онлайн-турнире деньги больнице Крыма

МОСКВА, 26 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин будет представлять Крым на благотворительном онлайн-турнире и сейчас выбирает, какой больнице региона будет направлена помощь. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу было объявлено, что российские шахматисты в середине мая проведут благотворительный онлайн-турнир. Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с коронавирусом.

«Турнир стал инициативой [Владимира] Крамника, который вышел с этим предложением, и мы все его поддержали, — сказал Карякин. — Идея в том, чтобы каждый шахматист помог своему родному региону. Я в частности буду представлять Крым, Крамник — Краснодарский край и так далее. И в связи со всей этой ситуацией с коронавирусом мы хотим помочь медицине, врачам, поддержать их в это сложное время».

Кроме Крамника и Карякина, в турнире примут участие Ян Непомнящий, Александр Грищук, Петр Свидлер, Евгений Томашевский, Эрнесто Инаркиев и Александр Рязанцев. «Мы с этого турнира ничего иметь не будем — все деньги отдадим. Сейчас наводим справки по регионам, какая больница больше нуждается, и что за помощь нужна: деньги, медицинское оборудование, лекарства или что-то еще», — добавил Карякин.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6 767 человек, умерли 747. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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