Определились полуфиналисты организованного Карлсеном шахматного онлайн-супертурнира

Источник: РИА "Новости"

Каруана победил Вашье-Лаграва со счетом 2,5:1,5. В параллельном матче еще один представитель США Хикару Накамура победил китайского шахматиста Дин Лижэня — 3:2. По итогам четырех партий была зафиксирована ничья, в армагеддоне победу одержал Накамура, который играл черными.

В турнире лидируют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Каруана и Накамура, которые набрали по 13 очков, далее идут Дин Лижэнь (12), россиянин Ян Непомнящий (6), иранец Алиреза Фируджа (6), Вашье-Лаграв (5) и Аниш Гири из Нидерландов (4). Таким образом, за тур до конца кругового турнира выход в полуфинал себе обеспечили Карлсен, Каруана, Накамура и Дин Лижэнь.

В последнем туре в четверг Карлсен встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий — с Фируджей, Вашье-Лаграв — с Накамурой, Гири — с Каруаной.