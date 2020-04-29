Определились полуфиналисты организованного Карлсеном шахматного онлайн-супертурнира
ТАСС, 29 апреля. Американский шахматист Фабиано Каруана обыграл француза Максима
ТАСС, 29 апреля. Американский шахматист Фабиано Каруана обыграл француза Максима
Каруана победил
В турнире лидируют чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, Каруана и Накамура, которые набрали по 13 очков, далее идут Дин Лижэнь (12), россиянин Ян Непомнящий (6), иранец Алиреза Фируджа (6),
В последнем туре в четверг Карлсен встретится с Дин Лижэнем, Непомнящий — с Фируджей,
Турнир завершится 3 мая. Призовой фонд составляет $250 тыс., победитель получит $70 тыс. Турнир организован Карлсеном, компании которого принадлежит сайт Chess24.