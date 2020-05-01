Дворкович: Завершение турнира претендентов в 2020 году является приоритетом для FIDE

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

«Для нас приоритетным в этом году является завершение турнира претендентов, который определит соперника Карлсена в матче за первенство мира, — сказал Дворкович. — Пока еще мы рассчитываем, что это произойдет в августе-сентябре, чтобы было время на проведение матча за шахматную корону, как было запланировано — в конце декабря. Кроме того, важно завершить серию женских Гран-при. Там остался один этап, постараемся его провести во второй половине года».

В турнирной таблице турнира претендентов лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все — по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба — по 2,5).