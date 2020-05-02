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08:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Армении

Сегодня, 2 мая, Казахстан проведет товарищеский шахматный матч по блицу против Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz. ⠀⠀

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Он будет посвящен памяти международного гроссмейстера, заслуженного тренера Армении, FIDE Senior Trainer — Арсена Егиазаряна.

В числе участников от армянской стороны выступят именитые гроссмейстеры Карен Григорян, Завен Андриасян, Хаик Мартиросян и другие известные шахматисты.

Начало события в 19.00 по времени Нур-Султана. Сообщается, что матч пройдет на 100 досках.

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