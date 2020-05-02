Казахстан проведет онлайн-матч по шахматам против Армении
Сегодня, 2 мая, Казахстан проведет товарищеский шахматный матч по блицу против Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz. ⠀⠀
Сегодня, 2 мая, Казахстан проведет товарищеский шахматный матч по блицу против Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz. ⠀⠀
Он будет посвящен памяти международного гроссмейстера, заслуженного тренера Армении, FIDE Senior Trainer — Арсена Егиазаряна.
В числе участников от армянской стороны выступят именитые гроссмейстеры Карен Григорян, Завен Андриасян, Хаик Мартиросян и другие известные шахматисты.
Начало события в 19.00 по времени