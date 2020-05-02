Сергей Карякин: Когда Карлсен вышел в плей-офф, стал откровенно валять дурака
Гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги кругового
Гроссмейстер Сергей Карякин подвел итоги кругового
Вчера в первом полуфинале
Об окончательных итогах турнира мы еще поговорим, а пока участник матча за мировую корону Сергей Карякин специально для «Советского спорта» подвел итоги кругового турнира.
— Хочу начать с того, что совершенно не случайно из четырех последних мест, три заняли недавние участники турнира претендентов это Ян Непомнящий,
И Ян в турнире по быстрым шахматам тоже должен быть в верхней половине таблицы. Но, несмотря на вышесказанное, Ян играл очень достойно, а в матче с Карлсеном ему просто не повезло в армагеддоне Ян работал мышкой чуть медленнее, чем Магнус. У Непомнящего были все шансы свести эту партию черными вничью — тогда бы Ян выиграл матч у чемпиона мира.
Так или иначе, турнир очень сильный по составу, но сразу ушли в отрыв Карлсен и Накамура. Мне их игра понравилась больше всех.
Но когда Магнус понял, что он уже вышел в
плей-офф,он стал дурачиться играть какие-толевые дебюты. Соперники ему этого не прощали, и Дин Лижень в последнем туре его обыграл наказал Магнуса за то, что тот слишком много выделывался.
Похоже, Дин Лижень и Каруана после турнира претендентов
Участники: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба — США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим
Призовой фонд: 250 тысяч долларов. Победитель получит 70 тысяч.