Сергей Карякин: Когда Карлсен вышел в плей-офф, стал откровенно валять дурака

Источник: РИА "Новости"

Вчера в первом полуфинале интернет-турнира восьми гроссмейстеров, организованного Магнусом Карлсеном, американец Хикару Накамура обыграл своего соотечественника Фабиано Каруана. Сегодня во втором полуфинале Карлсен сыграет с китайцем Дин Лижэнем.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2827efdcb0c19b0856c2" data-vnd="2827efdcb0c19b0856c2" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2827efdcb0c19b0856c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Об окончательных итогах турнира мы еще поговорим, а пока участник матча за мировую корону Сергей Карякин специально для «Советского спорта» подвел итоги кругового турнира.

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— Хочу начать с того, что совершенно не случайно из четырех последних мест, три заняли недавние участники турнира претендентов это Ян Непомнящий, Вашье-Лаграв и Аниш Гири. Все трое отыграли тяжелейший турнир претендентов. Затем им еще предстояло добраться домой. Не для всех эта дорога получилась простой. Усталость накопилась, а за такой короткий срок отдохнуть они не успели. Все это сказалось на игре Яна и Вашье-Лаграва оба являются признанными мастерами игры с укороченным контролем. И то, что Вашье занял последнее место именно в турнире по быстрым, это нонсенс.

И Ян в турнире по быстрым шахматам тоже должен быть в верхней половине таблицы. Но, несмотря на вышесказанное, Ян играл очень достойно, а в матче с Карлсеном ему просто не повезло в армагеддоне Ян работал мышкой чуть медленнее, чем Магнус. У Непомнящего были все шансы свести эту партию черными вничью — тогда бы Ян выиграл матч у чемпиона мира.

Так или иначе, турнир очень сильный по составу, но сразу ушли в отрыв Карлсен и Накамура. Мне их игра понравилась больше всех.

Но когда Магнус понял, что он уже вышел в плей-офф, он стал дурачиться играть какие-то левые дебюты. Соперники ему этого не прощали, и Дин Лижень в последнем туре его обыграл наказал Магнуса за то, что тот слишком много выделывался.

Похоже, Дин Лижень и Каруана после турнира претендентов все-таки смогли восстановиться. Хотя оба не являются специалистами в игре с укороченным контролем, а также в блице. Но Каруана выиграл тай-брейк у Накамуры. Который в любом блице фаворит, если его соперник не Карлсен.

Участники: Магнус Карлсен (Норвегия), Хикару Накамура и Фабиано Каруана (оба — США), Аниш Гири (Нидерланды), Дин Лижэнь (Китай), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Ян Непомнящий (Россия) и Алиреза Фирузджа (Иран).