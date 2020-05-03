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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан проведет онлайн матч по шахматам против Сингапура

Сегодня, 3 мая, состоится международный онлайн матч по шахматам между сборными Казахстана и Сингапура, сообщает казахстанская федерация. Участие в нем примут юноши и девушки до 12, 14, 16, 18 и 20 лет.

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Казахстан будут представлять 20 шахматистов — по двое юношей и девушек в каждой категории.

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В состав мужской юношеской сборной вошли: Агманов Жандос, Аманжол Султан, Жалмаханов Рамазан, Алдабергенов Алрами, Ногербек Казыбек, Жукенов Айтуар, Ахметдинов Сатбек, Кенбеилов Тимур, Ансат Алдияр, Сапенов Даниял.

В составе женской юношеской сборной будут играть: Кайрбекова Амина, Султанбек Зейнеп, Бармагамбетова Сакыпжамал, Алипбек Арайлым, Балабаева Ксения, Курмангалиева Лия, Нурманова Алуа, Калдарова Аяулым, Нургалиева Зарина, Айжарык Кализа.

Матч будет транслироваться с 14:00 до 17:00 по времени Нур-Султана на платформах Twitch и Lichess.org. Комментировать матч будут лидер казахстанской мужской сборной, международный гроссмейстер Ринат Джумабаев и сингапурский международный гроссмейстер Кевин Го.

Матч пройдет при поддержке Казахстанской федерации шахмат и Сингапурской шахматной федерации, при содействии Посольства Республики Казахстана в Сингапуре.

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