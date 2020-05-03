Казахстан проведет онлайн матч по шахматам против Сингапура

Казахстан будут представлять 20 шахматистов — по двое юношей и девушек в каждой категории.
В состав мужской юношеской сборной вошли: Агманов Жандос, Аманжол Султан, Жалмаханов Рамазан, Алдабергенов Алрами, Ногербек Казыбек, Жукенов Айтуар, Ахметдинов Сатбек, Кенбеилов Тимур, Ансат Алдияр, Сапенов Даниял.
В составе женской юношеской сборной будут играть: Кайрбекова Амина, Султанбек Зейнеп, Бармагамбетова Сакыпжамал, Алипбек Арайлым, Балабаева Ксения, Курмангалиева Лия, Нурманова Алуа, Калдарова Аяулым, Нургалиева Зарина, Айжарык Кализа.
Матч будет транслироваться с 14:00 до 17:00 по времени Нур-Султана на платформах Twitch и Lichess.org. Комментировать матч будут лидер казахстанской мужской сборной, международный гроссмейстер Ринат Джумабаев и сингапурский международный гроссмейстер Кевин Го.
Матч пройдет при поддержке Казахстанской федерации шахмат и Сингапурской шахматной федерации, при содействии Посольства Республики Казахстана в Сингапуре.