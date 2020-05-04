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13:05 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Грищук заявил, что отдаст заработанные на турнире деньги в фонд помощи бездомным

МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук направит заработанные на благотворительном онлайн-турнире деньги организации, занимающейся помощью бездомным в Москве. Об этом он рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная — России», вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

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«Когда мне поступило это предложение, я сразу согласился, — сказал Грищук. — Я представляю Москву, и деньги я решил перевести бездомным. Помогу благотворительной организации, помогающей этим людям».

Помимо Грищука, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.


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Ruptly TV
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