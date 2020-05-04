Шахматист Грищук заявил, что отдаст заработанные на турнире деньги в фонд помощи бездомным
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук направит заработанные на благотворительном
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Александр Грищук направит заработанные на благотворительном
Благотворительный
«Когда мне поступило это предложение, я сразу согласился, — сказал Грищук. — Я представляю Москву, и деньги я решил перевести бездомным. Помогу благотворительной организации, помогающей этим людям».
Помимо Грищука, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).
Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.