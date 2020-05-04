Шахматист Грищук заявил, что отдаст заработанные на турнире деньги в фонд помощи бездомным

Источник: РИА "Новости"

Благотворительный онлайн-турнир по шахматам «Сборная — России», вырученные средства от которого пойдут на помощь медицинским сотрудникам в борьбе с пандемией коронавируса, состоится с 12 по 14 мая.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5f4f4f106403dd6e0951" data-vnd="5f4f4f106403dd6e0951" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5f4f4f106403dd6e0951" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Когда мне поступило это предложение, я сразу согласился, — сказал Грищук. — Я представляю Москву, и деньги я решил перевести бездомным. Помогу благотворительной организации, помогающей этим людям».

Помимо Грищука, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Ян Непомнящий (Брянская область), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).