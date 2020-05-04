Шахматист Непомнящий отдаст заработанные на турнире деньги госпиталям Брянской области
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий направит заработанные на благотворительном
МОСКВА, 4 мая. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий направит заработанные на благотворительном
Благотворительный
«Взаимодействуем с правительством [Брянской области]. Оно предоставило информацию по госпиталям, стараемся максимально помочь», — сказал Непомнящий.
Помимо Непомнящего, в турнире сыграют Владимир Крамник (Краснодарский край), Александр Грищук (Москва), Сергей Карякин (Крым), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд будет распределен между регионами в одинаковом размере, несмотря на занятые места их представителей.