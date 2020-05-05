Сборная России проиграла команде США во втором туре Кубка наций по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Дмитрий Андрейкин и Александра Горячкина, капитан команды — Александр Мотылев. Капитан сборной США — Джон Доналдсон, команду представляли Хикару Накамура, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Ирина Круш. Непомнящий белыми фигурами проиграл Накамуре, Артемьев черными уступил Каруане, партии Андрейкин — Со, Круш — Горячкина завершились вничью. В первом туре россияне тем же составом сыграли вничью с командой Европы (2−2).

В других матчах второго тура сборная Китая обыграла со счетом 3−1 команду Европы, а сборная «остального мира» со счетом 2,5−1,5 переиграла команду Индии.

После двух туров сборная Китая с шестью очками возглавляет турнирную таблицу, далее идут команды США (пять очков), сборные Индии и «остального мира» (по 3,5), сборные России и Европы с тремя очками замыкают таблицу.

В третьем туре россияне сыграют с командой Китая, сборная Индии встретится с командой Европы, сборная США — с командой «остального мира». Партии пройдут в среду.