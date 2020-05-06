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18:01 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграла вничью с командой Китая в третьем туре Кубка наций по шахматам

ТАСС, 6 мая. Российские шахматисты сыграли вничью со счетом 2−2 со сборной Китая в матче третьего тура онлайн-турнира Кубок наций.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Александра Горячкина, капитан команды — Александр Мотылев. За сборную Китая выступали Дин Лижэнь, Юй Янъи, Вэй И и действующая чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь. Горячкина и Вэньцзюнь, встречавшиеся зимой в матче за мировую шахматную корону, сыграли вничью, также не сумели выявить победителя Карякин и Юй Янъи. Непомнящий черными фигурами проиграл Дин Лижэню, Артемьев белыми победил Вэй И.

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В других матчах третьего тура сборная Европы обыграла со счетом 2,5−1,5 команду Индии, а сборная США со счетом 2,5−1,5 переиграла команду «остального мира».

По итогам трех туров лидирует сборная Китая, которая набрала пять очков и по дополнительным показателям опережает команду США (5), третье место занимает сборная Европы (3), затем идут команды России (2), «остального мира» (2) и Индии (1). Сборная России два матча свела к ничьей, в одной встрече проиграла.

В четвертом туре россияне сыграют со сборной «остального мира», сборная Европы встретится с командой США, команда Китая — со сборной Индии. Партии пройдут позднее в среду.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований составит $180 тыс.

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