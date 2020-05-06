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20:09 (мск), источник: ТАСС

Российские шахматисты обыграли сборную «остального мира» в четвертом туре Кубка наций

ТАСС, 6 мая. Сборная России обыграла команду «остального мира» со счетом 3−1 в матче четвертого тура шахматного онлайн-турнира Кубок наций.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря, капитан команды — Александр Мотылев. У соперников выступали иранец Алиреза Фируджа, перуанец Хорхе Кори, азербайджанец Теймур Раджабов и украинка Мария Музычук, капитаном команды является президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Карякин и Непомнящий одержали победы белыми фигурами над Кори и Раджабовым соответственно. Партии Фируджа — Артемьев и Музычук — Гиря завершились вничью.

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В других матчах четвертого тура сборная Европы была сильнее сборной США (3−1), команда Индии со счетом 1,5−2,5 проиграла сборной Китая.

После четырех туров таблицу возглавляет сборная Китая, на счету которой семь очков, далее идет команда Европы (5), опережая по дополнительным показателям сборную США (5), на четвертой строчке расположились россияне (4), на пятой — команда «остального мира» (2), замыкает таблицу сборная Индии (1).

В пятом туре россияне встретятся со сборной Индии, сборная США — с командой Китая, сборная Европы — со сборной «остального мира». Партии пройдут в четверг.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи будут сыграны с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований — $180 тыс.

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