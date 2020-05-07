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17:56 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам

ТАСС, 7 мая. Российские шахматисты сыграли вничью со счетом 2−2 со сборной Индии в матче пятого тура онлайн-турнира Кубок наций.

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Источник: РИА "Новости"

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря. За сборную Индии выступали Вишванатан Ананд, Пентала Харикришна, Башкаран Адхибан и Харика Дронавалли. Артемьев белыми фигурами обыграл Харикришну, Непомнящий черными уступил Ананду. Партии между Карякиным и Адхибаном, а также между Гирей и Дронавалли завершились вничью.

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В других матчах пятого тура сборная Китая обыграла команду США со счетом 2,5−1,5. С таким же счетом сборная Европы оказалась сильнее команды «остального мира».

По итогам пяти туров лидирует сборная Китая, которая набрала девять очков, на втором месте идет команда Европы — семь очков. По пять очков имеют сборные России и США. Замыкают таблицу команды Индии и «остального мира», у которых по два очка.

В шестом туре россияне сыграют со сборной Европы, команда «остального мира» встретится со сборной Китая, команда США — со сборной Индии. Партии пройдут позднее в четверг.

Команды проводят двухкруговой турнир, по итогам которого две лучшие сборные встретятся 10 мая в суперфинале. Все встречи проходят с укороченным контролем времени (25 минут с добавлением 10 секунд на ход). Призовой фонд соревнований — $180 тыс.

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