Сборная России сыграла вничью с командой Индии в пятом туре Кубка наций по шахматам

Источник: РИА "Новости"

Сборную России в матче представляли Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Сергей Карякин и Ольга Гиря. За сборную Индии выступали Вишванатан Ананд, Пентала Харикришна, Башкаран Адхибан и Харика Дронавалли. Артемьев белыми фигурами обыграл Харикришну, Непомнящий черными уступил Ананду. Партии между Карякиным и Адхибаном, а также между Гирей и Дронавалли завершились вничью.

В других матчах пятого тура сборная Китая обыграла команду США со счетом 2,5−1,5. С таким же счетом сборная Европы оказалась сильнее команды «остального мира».

По итогам пяти туров лидирует сборная Китая, которая набрала девять очков, на втором месте идет команда Европы — семь очков. По пять очков имеют сборные России и США. Замыкают таблицу команды Индии и «остального мира», у которых по два очка.

В шестом туре россияне сыграют со сборной Европы, команда «остального мира» встретится со сборной Китая, команда США — со сборной Индии. Партии пройдут позднее в четверг.