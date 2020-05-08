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18:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шахматисты сборной России проиграли команде США в матче Кубка наций

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Шахматисты сборной России проиграли команде США в матче седьмого тура онлайн-турнира Кубок наций.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча между сборными России и США завершилась победой американской команды с общим счетом 2,5−1,5. В трех партиях были зафиксированы ничейные исходы: Владислав Артемьев сыграл вничью с Фабиано Каруаной, Сергей Карякин разошелся миром с Уэсли Со, не был выявлен победитель в партии между Александрой Горячкиной и Ириной Круш. Победу своей сборной принес Хикару Накамура, который одолел Яна Непомнящего.

В других матчах тура сборная Китая со счетом 2,5−1,5 обыграла команду Европы, а сборная Индии нанесла поражение команде остального мира — 2,5−1,5.

После семи туров в таблице соревнований лидирует сборная Китая (13 очков), второе место делят команды США и Европы (по 9). Далее располагается сборная России (5), следом идут команды Индии (4) и остального мира (2). Позднее в пятницу сборная России встретится с командой Китая в рамках восьмого тура.

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