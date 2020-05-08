Шахматисты сборной России проиграли команде США в матче Кубка наций

Встреча между сборными России и США завершилась победой американской команды с общим счетом 2,5−1,5. В трех партиях были зафиксированы ничейные исходы: Владислав Артемьев сыграл вничью с Фабиано Каруаной, Сергей Карякин разошелся миром с Уэсли Со, не был выявлен победитель в партии между Александрой Горячкиной и Ириной Круш. Победу своей сборной принес Хикару Накамура, который одолел Яна Непомнящего.